Auf alten Pilgerwegen

Unter dem Motto "Auf alten Wallfahrtswegen unterwegs" steht eine winterliche Familienwallfahrt der katholischen Kirchengemeinde Altenkunstadt am Freitag, 8. Februar. Kinder, Jugendliche und Erwachsene - egal, welchen Alters - sind dazu eingeladen. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Parkplatz der Grundschule (Baiersdorfer Straße). Die Wallfahrt beginnt um 15.15 Uhr am Ortsausgang von Giechkröttendorf. Gegen 18.30 Uhr feiern die Wallfahrer in der Pfarrkirche "Sankt Johannes der Täufer" mit Pfarrer Henryk Chelkowski die heilige Messe.Dann haben die Ausflügler Gelegenheit, im Gasthaus "Lindeneck" etwas für das leibliche Wohl zu tun.Anmeldungen nimmt Birgit Janson, Telefon 09572/8725040 und E-Mail: birgit.janson@erzbistum-bamberg.de, bis Mittwoch, 6. Februar, entgegen. bkl