Audis prallen aufeinander

Sachschaden in Höhe von 3000 Euro entstand am Sonntag um 20 Uhr bei einem Unfall in Limbach. Ein 67-Jähriger hatte mit seinem Audi nach links auf die Hauptstraße in Richtung Eltmann einbiegen wollen und übersah dabei den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Wagen, ebenfalls einen Audi, eines 55-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 55-Jährige hatte noch versucht, mit seinem Auto auszuweichen; es schrammte dabei gegen einen Leitpfosten am rechten Fahrbahnrand. Beide Fahrer blieben unverletzt.