Audifahrer übersieht beim Losfahren Opel

In der Bahnhofstraße kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 79-jährige Fahrer eines Audi A3 wollte vom Straßenrand aus anfahren und übersah dabei einen Opel Meriva, der gerade vorbeifuhr. An den Fahrzeugen entstand leichter Blechschaden. red