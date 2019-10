Audi wird verkratzt

Ein geparktes Auto ist in der Nacht zum Dienstag zwischen 1 und 2.30 Uhr beschädigt worden. Der Audi stand in der Sandgasse. Ein unbekannter Täter verkratzte vermutlich mit einem Schlüssel oder ähnlichem Gegenstand die rechte Seite des Fahrzeugs. Dadurch entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Haßfurt, Telefon 09521/9270.