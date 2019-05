Am Samstag in der Zeit von 13 bis 21 Uhr wurde in Sand ein am Fischerweg/Ecke Flurbereinigungsweg in Blickrichtung Main geparkter blauer Audi A3 von einem unbekannten Fahrzeug an der linken Heckstoßstange angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher, der flüchtete, hinterließ einen Schaden in Höhe von 1000 Euro. Wer kann Hinweise zu dieser Unfallflucht geben?