Audi wird beschädigt

In der Zeit von Sonntag, 17. Februar, 15 Uhr, bis Sonntag, 24. Februar, 15.30 Uhr, wurde ein grauer Audi A6 an der Heckstoßstange in Ebern beschädigt. Als Unfallörtlichkeit kommt der öffentlich zugängliche, größere Firmenparkplatz in Fischbach oder der Forsthausweg in Vorbach in Frage. Dem Schadensbild zufolge ist der Schaden von einem anderen Fahrzeug verursacht worden. Der Schaden am Pkw wird auf 400 Euro beziffert. Der Verursacher ist flüchtig und wird jetzt gesucht. red