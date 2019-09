Ein unbekannter Autofahrer beschädigte beim Ausparken in Zeil einen schwarzen Audi A3. Die Besitzerin hatte ihr Auto in der Jörg-Hofmann-Straße abgestellt, wo sich vermutlich der Unfall ereignet hat. Am Audi ist ein Schaden von 500 Euro entstanden. Die Polizei in Haßfurt sucht den Unfallflüchtigen und bittet um Hinweise, Telefon 09521/9270.