Wer ist der Unfallflüchtige? Ein in der Goethestraße in Haßfurt am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter weißer Audi einer 26-jährigen Frau wurde am Mittwoch zwischen 7.15 und 17.25 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von rund 700 Euro. Hinweise auf den gesuchten Fahrer nimmt die Polizei in Haßfurt entgegen, Telefonnummer 09521/9270.