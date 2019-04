Audi wird angefahren

Zeugen sucht die Polizei in Haßfurt zu einer Unfallflucht in Zeil. In der Zeit von Donnerstagabend bis Sonntagnachmittag wurde ein in der Friedhofstraße in Zeil geparkter schwarzer Audi A4 angefahren und demoliert. Durch die Kratzer an der Heckstoßstange ist ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt hinsichtlich einer Verkehrsunfallflucht. Hinweise erbittet die Inspektion Haßfurt unter Telefon 09521/9270.