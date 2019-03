Audi wird angefahren

Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug am Mittwoch zwischen 8 und 17 Uhr einen Audi A3, der in der Klingenstraße in Knetzgau gegenüber einer Firma geparkt war, angefahren und beschädigt. Der Audi wurde am vorderen linken Kotflügel demoliert. Der Schaden beläuft sich auf rund 1300 Euro. Wer hat Verdächtiges beobachtet? red