Audi wird angefahren

Zeugen sucht die Haßfurter Polizei, Rufnummer 09521/9270, um eine Unfallflucht in Haßfurt aufklären zu können. Am Montag in der Zeit von 9 bis 13 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz in der Dieselstraße abgestellter schwarzer Audi A3 von einem unbekannten Fahrzeug an der rechten Heckstoßstange angefahren und demoliert. Der Schaden wird auf 2000 Euro beziffert. Der Unfallverursacher flüchtete und wird jetzt gesucht.