Audi wird angefahren

Am Donnerstag parkte ein 57-jähriger Autofahrer seinen roten Audi in der Zeit von 11 bis 13.30 Uhr in der Kirchgasse in Königsberg. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug den Audi an der Fahrertüre und flüchtete. Es entstand Schaden für 1000 Euro.