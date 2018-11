Audi wird angefahren

Zeugen sucht die Eberner Polizei, um eine Unfallflucht in Pfaffendorf aufklären zu können. Ein schwarzer Audi SQ 5 war in der Zeit von 11.30 bis 13.15 Uhr am Sonntag in der Pfaffendorfer Hauptstraße geparkt. Dort wurde das Auto von einem unbekannten Fahrzeug an der hinteren Stoßstange angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Tour unbehelligt fort, während der Fahrzeughalter unwissend in der Gaststätte beim Mittagessen war. Der Sachschaden beläuft sich an dem neuwertigen Pkw auf rund 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Ebern. Die Inspektion ist erreichbar unter Rufnummer 09531/9240.