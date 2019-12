Audi-Tür gegen Gartenmauer

Am Samstagnachmittag wurde eine Streife wegen einer Unfallflucht in die Grasmannsdorfer Straße gerufen. Hier war beim Aussteigen aus einem Audi ein Schaden an einer Gartenmauer verursacht worden. Ohne sich darum zu kümmern, hatte der Unfallverursacher seine Fahrt fortgesetzt. Aufmerksame Anwohner hatten jedoch das Kennzeichen notiert. Der Verursacher wurde in Burgebrach ermittelt, der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort folgt.