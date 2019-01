Audi TT überschlägt sich auf A71

Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Audi, der am Dienstag, gegen 15.45 Uhr, auf der A71 in Fahrtrichtung Erfurt aus zunächst ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet und sich überschlug. Der leichtverletzte 25-jährige Fahrer des Audi TT Sportwagen konnte sein massiv beschädigtes Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort führten die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck bei dem Audi-Fahrer einen Drogentest durch, der positiv verlief. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt. Insgesamt entstand Sachschaden von zirka 16 000 Euro, schreibt die Polizei. pol