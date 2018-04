Audi streift einen Audi

Ein in der Bahnhofstraße in Ebelsbach geparkter grauer Audi war am Mittwochmorgen von einem dunklen Audi gestreift worden, wobei der Außenspiegel des abgestellten Autos demoliert und ein Schaden von 200 Euro angerichtet wurde. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei sucht nun nach einem schwarzen/dunkelgrauen Audi älteren Baujahres, der vermutlich einen Sportauspuff hat. Hinweise nimmt die Polizei in Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270 entgegen.