Audi rammt gleich zwei Motorradfahrer

Eine Autofahrerin übersah zwei Motorräder und deshalb kam es am Sonntagmittag zu einem Unfall in Ebern. Nahe der ehemaligen Kaserne passierte der Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin verletzt wurde. Die Bikerin war mit ihrem Mann auf einer Motorradtour. Auf der Staatsstraße nahe der Kaserne wollten die beiden Fahrer nach rechts abbiegen und bremsten hierfür ab. Eine nachfolgende Audi-Fahrerin übersah den Bremsvorgang und fuhr mit ihrem Wagen auf die Motorradfahrer auf, wodurch beide stürzten. Die Motorradfahrerin zog sich Verletzungen zu und musste ins Klinikum Ebern eingeliefert werden. Der Ehemann blieb bei dem Sturz unverletzt. An den beiden Motorrädern und am Audi entstand ein Sachschaden von rund 13 000 Euro. red