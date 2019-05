Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ist in Forchheim in der Pestalozzistraße ein in einer Seitenbucht geparkter schwarzer Audi Q5 ringsherum zerkratzt worden. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim, Telefon 09191/7090-0, in Verbindung zu setzen.