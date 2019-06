Audi Q5 fährt in der Baustelle auf der Trockauer Talbrücke in einen Unfall

Hoher Sachschaden, eine leicht verletzte Person und erhebliche Verkehrsbehinderungen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles auf der Autobahn A 9 bei Trockau am Dienstagnachmittag. Gegen 14.15 Uhr fuhr eine 49-jährige Frau aus Frankfurt/Oder mit ihrem Ford im Baustellenbereich bei Trockau in Fahrtrichtung Berlin. Aufgrund eines technischen Defekts musste sie ihre Geschwindigkeit reduzieren. Dies erkannte die 48-jährige Fahrerin eines BMW X5 aus Friedrichshafen zu spät und fuhr auf den langsam fahrenden Ford auf.

Den soeben passierten Verkehrsunfall bemerkte der Fahrer eines Audi Q5 aus der Schweiz zu spät und fuhr in die Unfallstelle. Da sich der Audi in der Unfallstelle verkeilte und auch nicht mehr fahrbereit war, konnten die dahinterstehenden Lastwagen den Unfallort nicht mehr passieren. Eine Vollsperrung der Autobahn für circa 30 Minuten war die Folge. Durch beide Verkehrsunfälle entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von zirka 100 000 Euro. Zudem verletzte sich die 66-jährige Beifahrerin im Audi leicht. pol