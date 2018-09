Audi prallt gegen Laster und Leitplanke

Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwoch auf der A 70. Um einen anderen Lastwagen das Einfahren vom Parkplatz Paradiestal auf die Fahrbahn in Richtung Bamberg zu ermöglichen, wechselte am Mittwochmorgen ein 45-jährige Lkw-Fahrer mit Anhänger auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er den dort mit höherer Geschwindigkeit heranfahrenden Audi eines 30-Jährigen. Dieser wich nach links aus, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und prallte schließlich mit seiner rechten Fahrzeugseite gegen den Lkw. Der erheblich beschädigte Audi musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. pol