Audi kracht in Leitplanke

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn wurde eine Person im Fahrzeug eingeklemmt. Am Samstagmorgen kam ein 22-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi auf der A 70 zwischen Theres und Schweinfurt nach links von der Fahrbahn ab. Der Audi prallte in die Mittelschutzplanke. Der Fahrer aus Oberfranken wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Warum der Fahrer nach links in die Leitplanke prallte, konnte noch nicht geklärt werden. Es entstand Schaden für rund 18 000 Euro. red