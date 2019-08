Audi kommt von der Straße ab

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Mittwoch nahe dem kleinen Königsberger Stadtteil Bühl. Kurz nach 3 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einem Audi die dortige Staatsstraße, die Kirchlauter mit der Straße Ebern-Haßfurt verbindet, in Richtung Bühl. In einer Rechtskurve kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Auto nach links von der nassen Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der junge Mann wurde zum Glück nicht verletzt. Die linke Pkw-Seite des Audi wurde zerkratzt. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 4000 Euro. Der Straßenmeisterei Zeil entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.