Audi ist jetzt ein Fall für die Werkstatt

Gegen den linken Außenspiegel eines in der Bamberger Straße geparkten schwarzen Audi A3 stieß am Sonntag zwischen 13 und 15.15 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 350 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat die Unfallflucht beobachtet?