Audi heftig angefahren und geflüchtet

Dienstagfrüh ist es in Igensdorf auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Bayreuther Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken die beiden Türen auf der Fahrerseite eines dort abgestellten silbernen Audi A6. Obwohl der Verursacher einen Schaden in Höhe von etwa 2500 angerichtet hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat etwas gesehen? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.