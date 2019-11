Audi hat verschiedene Kennzeichen

Am Montagmittag haben Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth auf der Autobahnrastanlage Pegnitz einen geparkten Audi A4 mit unterschiedlichen polnischen Kennzeichen festgestellt. Auffällig war, das an dem Fahrzeug vorne und hinten zwei verschieden Kennzeichen angebracht waren. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug so aktuell nicht zugelassen und auch nicht versichert ist. Die Kennzeichen wurden vor Ort sichergestellt. Der Eigentümer muss sich nun wegen Urkundenfälschung und weiterer Delikte verantworten.