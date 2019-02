Audi-Fahrerin weicht Fuchs aus

Ein Ausweichmanöver wird die 52-jährige Fahrerin eines Audi teuer zu stehen kommen. Sie wich am Donnerstagnachmittag auf der Staatsstraße 2292 zwischen Aschach und Steinach einem Fuchs aus, der plötzlich auf der Fahrbahn stand. Bei dem Ausweichversuch streifte die Verkehrsteilnehmerin mit der Beifahrerseite die Leitplanke. Die Fahrerin und auch der Fuchs blieben unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2100 Euro. pol