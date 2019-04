Audi-Fahrerin übersieht Twingo

Eine 37-jährige Lichtenfelserin befuhr am Donnerstagvormittag mit ihrem Audi A 6 den Bgm.-Doktor-Hautpmann- Ring in Richtung Innenstadt und wollte an der Kreuzung zur Mainau nach links in Richtung Obi abbiegen. Hierbei übersah sie eine von der Innenstadt in Richtung Schney fahrende 55-jährige Lichtenfelserin mit ihrem Twingo. Auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen, wobei sie an der Front erheblich beschädigt wurden. Der Gesamtschaden beträgt rund 7500 Euro. Die 55-Jährige klagte über Schmerzen am linken Daumen und Handrücken. Sie wurde ins Klinikum Lichtenfels gebracht. Ihr Twingo war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Foto: Markus Häggberg