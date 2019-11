Audi-Fahrer mit 0,76 Promille erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle in der Straße Am Kurpark hielten Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels am Donnerstagabend einen 22-jährigen Audi-Fahrer an. Hierbei stieg ihnen deutlicher Alkoholgeruch in die Nase, der sich mit einem Atemalkoholwert von 0,76 Promille auch bestätigte. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er erhält eine Anzeige.