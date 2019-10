Audi erfasst einen Radler

Erhebliche Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Sturz nahe Prappach erlitten. Am Mittwochvormittag ereignete sich der Unfall auf der Straße Ebern-Haßfurt zwischen der Abfahrt Prappach und der Abfahrt Gewerbegebiet/Ost in Haßfurt. Trotz guter Sicht hatte ein 81-jähriger Audi-Fahrer den vor ihm in gleicher Richtung fahrenden Radler übersehen. Es kam zu einer Berührung des Autos mit dem Fahrrad. Der 67-jährige Radfahrer stürzte schwer und verletzte sich. Er musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein geringer Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun gegen den aus dem Landkreis Haßberge stammenden Audi-Fahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Den Unfall nahmen Beamte aus der Inspektion Ebern auf.