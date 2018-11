Audi erfasst am Abend Reh frontal

Als ein 53-jähriger Audi-Fahrer am Montagabend den Wehrwiesenweg bei Eckental-Unterschöllenbach (Kreis Erlangen-Höchstadt) in westlicher Richtung fuhr, kreuzte plötzlich ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn. Das Tier wurde frontal erfasst und blieb schwer verletzt liegen. Durch den zuständigen Jagdpächter, der unmittelbar folgte, musste das Reh fachmännisch erlegt werden. Der Sachschaden am Audi liegt bei etwa 5000 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt.