Audi beim Ausparken am Heck demoliert

In der Bahnhofstraße in Pressig wurde am Mittwochvormittag ein geparkter schwarzer Audi beschädigt. Der Wagen war dort von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr abgestellt. Ein Unbekannter fuhr vermutlich beim Ausparken gegen das Heck des Audis. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Ludwigsstadt in Verbindung zu setzen.