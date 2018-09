Audi auf Parkplatz vor Supermarkt beschädigt

Am Dienstagnachmittag zwischen 15.30 und 15.45 Uhr hat in Ebermannstadt ein bislang unbekannter Täter vermutlich beim Ein- bzw. Aussteigen einen auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes am Kirchenplatz geparkten schwarzen Audi A4 beschädigt. An den beiden Türen auf der Beifahrerseite entstand so ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenmeldungen erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.