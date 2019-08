Audi angefahren und geflüchtet

Vermutlich beim Ausparken hat am Sonntagabend gegen 18 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Auto einen im Blumenweg in Weilersbach geparkten schwarzen Audi A3 beschädigt. Obwohl der Verursacher einen Schaden in Höhe von etwa 900 Euro angerichtet hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Zeugin hatte das flüchtige grüne Fahrzeug beobachtet, konnte aber das Kennzeichen nicht ablesen. Die Polizei fragt: Wer hat den Vorfall eventuell noch beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.