Dormitz vor 17 Stunden

Audi angefahren und dann geflüchtet

Am Freitag wurde auf einem Parkplatz in der Straße "Zum Neuntagwerk" ein grauer Audi A3 angefahren. Obwohl ein Schaden von rund 300 Euro entstand, flüchtete der Unfallfahrer. Der Polizeiinspektion For...