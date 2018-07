Audi angefahren: 2000 Euro Schaden

Eine Rentnerin parkte am Samstag zwischen 11 und 11.30 Uhr ihren silberfarbenen Audi A3 im Pabstenweg in der Nähe der dortigen Apotheke. Als die Frau zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie einen Schaden am linken vorderen Fahrzeugeck fest. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hatte sich aus dem Staub gemacht, weshalb die Ermittlungen wegen eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet wurden. Hierzu bittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.