Audi an Hirtenbachhalle wurde verkratzt

Mutwillig hat ein bislang unbekannter Täter das Fahrzeug einer 53-Jährigen in der Schlossstraße in Heroldsbach verkratzt. Sie hatte ihren braunen Audi dort am vergangenen Mittwoch auf der Parkfläche der Hirtenbachhalle abgestellt. Bereits Mitte Januar war mit einem spitzen Gegenstand der Kühlergrill durchstoßen und dahinterliegende Tanks für Kühlmittel und Klimaanlage beschädigt worden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 500 Euro. Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.