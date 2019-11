Audi A6 rundum mit Farbe beschmiert

Die Polizeiinspektion Forchheim sucht nach Zeugen einer Sachbeschädigung in der Zeit von Montag, 5 Uhr, bis Dienstagabend, circa 22 Uhr, in Neunkirchen am Brand. Der schwarze Audi A6 eines 46-Jährigen wurde im Schellenberger Weg mit Farbe an allen Seiten beschmiert. Täterhinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim.