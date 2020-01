Audi A4 beim Ausparken angefahren

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Dienstag zwischen 17 und 19 Uhr gekommen. Ein 38-Jähriger hatte seinen weißen Audi A4 in der Hans-Sebald-Straße in Forchheim und dann in der Wimmelbacher Straße in Heroldsbach jeweils am rechten Fahrbahnrand geparkt. Ein bislang unbekannter Wagen beschädigte wohl beim Ausparken die Kennzeichenhalterung und den Kühlergrill, so dass ein Schaden von circa 100 Euro entstand. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim entgegengenommen unter Telefon 09191/7090-0.