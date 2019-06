Am Donnerstag zwischen 7 und 17 Uhr ist auf einem Firmenparkplatz in Weißenohe, Im Neuacker, ein weißer Audi A1 Sportback von einem bislang unbekannten Täter angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne Feststellungen zu seinem Fahrzeug oder zur Person getroffen zu haben. Es entstand Sachschaden in Form von Kratzern und zwei Dellen von circa 1800 Euro.