Audi A 6 ist einfach weg

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein im Eichenweg in einer Garagenzufahrt abgestelltes Auto gestohlen: Es handelt sich um einen schwarzen Audi A6 mit dem amtlichen Kennzeichen BA-NH 999. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen. pol