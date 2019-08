Auch Zuhören will gelernt sein

Es kann jedem passieren. Eine Krise. Eine Notlage. Eine schwierige Situation. Und niemand da, mit dem man darüber sprechen kann oder will. Dennoch das Bedürfnis, sich jemandem anzuvertrauen, sich darüber auszutauschen - im Gespräch zu versuchen, einen Weg zu finden, das Problem zu lösen oder besser damit fertigzuwerden.

Die Mitarbeiter der Telefonseelsorge stehen in solchen Situationen zur Verfügung - rund um die Uhr. Für die Beratungsarbeit am Telefon bildet die Telefonseelsorge Bamberg auch heuer wieder ehrenamtliche Mitarbeiter aus. Für diese Arbeit sollten Interessierte Sensibilität und Einfühlungsvermögen sowie Interesse an Menschen mitbringen. Nach der Ausbildung werden die Mitarbeiter durch regelmäßige Supervision begleitet, heißt es in der Mitteilung weiter.

Für den neuen Kurs, der im Oktober 2019 beginnt, sind noch Restplätze frei.

Wer sich für eine Mitarbeit interessiert, kann sich telefonisch unter den Rufnummern 0951/28210 und 0951/2086364) von Montag bis Freitag, 8 bis 12.30 Uhr, melden. red