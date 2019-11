Auch WLAN ist Thema

In seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 21. November, um 18 Uhr im Rathaus befasst sich der Marktgemeinderat Rattelsdorf mit der Umgestaltung der Ebinger Straße mit Querungshilfe. Vorgestellt wird das Konzept "Mobil im Landkreis Bamberg". Mit diesem Konzept soll der Ebinger Bahnhof zur qualifizierten Mobilstation aufgewertet werden. Aus städtebaulichen Erwägungen wird das Baugebiet "Hinter den Mauern" in Ebing abgelehnt. Erforderlich ist eine Teilaufhebung des Beschlusses vom 16. Mai 2019. Zum 1. Januar 2020 sollen die Kindergartengebühren geändert werden. Modifiziert wird die Friedhofsgebührensatzung. Außerdem soll ein Grundsatzbeschluss gefasst werden für die Einrichtung öffentlicher WLAN-Netze (Hotspots). red