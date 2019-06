Auch Wildpferde schaffen Vielfalt

Biodiversität (biologische Vielfalt) und Ressourcenschutz waren die zentralen Themen bei der traditionellen Landkreisrundfahrt des Kreisberatungsausschusses, ein Koordinierungsgremium der BBV-Kreisverbände und der Verbände für landwirtschaftliche Fachbildung (vlf) der Landkreise Bamberg und Forchheim sowie des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Bamberg.

Landwirtschaftliche Betriebe sind heute mehr denn je gefordert, sich flexibel an die politi-schen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Ein hoch aktuelles Thema ist dabei der Erhalt der Biodiversität, ein Thema, das nicht zuletzt seit dem Volksbegehren "Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern - Rettet die Bienen!" in aller Munde ist.

Daher wurden bei der Exkursion Maßnahmen vorgestellt, die aufzeigen, wie von und mit Landwirten das Thema Biodiversität und Ressourcenschutz gelebt wird. Die Rundfahrt umfasste je zwei Stationen in den Landkreisen Bamberg und Forchheim.

Die Betriebe Michael Koch (Zettelsdorf) und Geo Gräbner (Feigendorf) tragen zusammen mit der Gemeinde Walsdorf und dem Landschaftspflegeverband Landkreis Bamberg e. V. mit den Beweidungskonzepten "Auerochsen" und "Wasserbüffel" im Rahmen des Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern gleich in zweierlei Hinsicht zur Erhaltung der Biodiversität bei.

So wird zum einen die Aurachaue offen gehalten und eine höhere Strukturvielfalt und damit auch eine höhere Biodiversität geschaffen und zum zweiten zur Erhaltung seltener Nutztierrassen - auf den Flächen des Betriebes Gräbner finden sich neben den Wasserbüf-feln auch noch Wildpferde - beigetragen. Das Beweidungsprojekt "Auerochsen" wurde 2008 mit dem "Deutschen Landschaftspflegepreis" des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege in der Kategorie "Innovative Projekte" ausgezeichnet.

Schwierigkeiten im Umgang mit den weitgehend "wild" lebenden Tieren gebe es grund-sätzlich nicht. "Wäre die Verpflichtung zur Tierkennzeichnung binnen sieben Tagen nicht, wäre mir aber sehr geholfen", betonte Michael Koch als Halter der Auerochsen und appellierte an die Teilnehmer, ihn hinsichtlich einer Ausnahmegenehmigung beim Landratsamt zu un-terstützen. Denn das dazu erforderliche Herausfangen der frisch geborenen Kälber sei nicht nur schwierig, sondern vor allem auch gefährlich.

Bereicherung der Landschaft

Ansonsten waren sich alle Teilnehmer durchweg einig, dass mit beiden Projekten ein gelungener Beitrag zur Offenhaltung des Aurachgrundes und damit zur Bereicherung der Landschaft gelungen ist.

Der von Thomas und Marion Link in Ebrach geleitete Ferkelerzeugerbetrieb beherbergt rund 330 Zuchtsauen. Die überwiegende Futtergrundlage liefern mit dem Anbau von Getreide (Winterweizen, Wintergerste und Triticale) und ergänzt durch den Anbau von Ölsaaten (Winterraps) rund 130 Hektar Ackerfläche. Familie Link hat in eine beispielgebende Getreideannahme und Futtermischtechnik investiert, die nicht nur zur Verbesserung der Futterqualität, sondern vor allem auch zur Effizienzsteigerung bei der Fütterung und damit zur Einsparung von Kraftfutter beiträgt. Positiver Nebeneffekt: Da die neue Anlage direkt am Aussiedlungsstandort und damit gleich neben den Schweineställen errichtet werden konnte, spart der Betrieb auch noch wertvolle Zeit und Transportkosten ein. Diese Synergieeffekte hob auch Ebrachs Bürgermeister Max-Dieter Schneider hervor und versicherte, die Ebracher Bauern auch weiterhin nach Kräften zu unterstützen. red