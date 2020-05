Auch Verkehr und Lärm berücksichtigen

Die Vorstellungen des Ratsbegehrens bei der Schirnaidler Straße stoßen vor allem auch bei alteingesessenen Eggolsheimern auf Unmut.

Nicht nur, dass eine Naturidylle am Ortsrand, von denen es immer weniger gibt, verbaut wird. Von den zu erwartenden Verkehrsproblemen ganz zu schweigen, wenn die zum Kindergarten und zum Altenheim fahrenden Bürger, die Friedhof- und Kirchenbesucher, die am Friedhof parken, und zahlreiche Fahrzeuge der Bewohner der Neusiedlung einmal einander begegnen müssen.

Zu berücksichtigen sind auch die Bauern mit ihren großen und sehr breiten Fahrzeugen, die heute schon Probleme haben, dort vorbeizukommen. Noch wichtiger ist, wenn Krankenwagen in Notfällen dort fahren müssen, wenn es jetzt schon knapp zugeht.

Verkehrschaos ist also programmiert und vor allem mit dem Ratsbegehren hausgemacht. Die Beseitigung der Missstände ist dann von den Bürgern zu zahlen.

Doch es gibt auch weitere, bisher zu wenig beachtete Gesichtspunkte, die einmal große Schwierigkeiten hervorrufen können, wenn sich nämlich Bewohner der neuen Häuser am Geläut der Glocken der Pfarrkirche und der Friedhofskirche stören und fordern, dass diese der Lärmschutzverordnung entsprechend gedämpft und zumindest in der Nacht schweigen sollen. Dass das Klöppern mit Holzraspeln an den drei Kartagen untersagt wurde, haben schon einige Bürger in den Salzäckern erreicht. Einige Straßen werden deshalb zum Klöppern von den Ministranten nicht mehr begangen.

Wer sich genauer über solche moderne Zeiterscheinungen informieren will, gehe nach Schlammersdorf, wo einige Leute das Klöppern ebenfalls nicht mehr haben wollen und aus Lärmschutzgründen von abends 22 Uhr bis früh 6 Uhr der Glockenschlag zur Uhrzeit eingestellt ist.

Wie sieht es mit dem Singen bei Beerdigungen aus und bei den Gebeten über Lautsprecher?

Wenn auch dieses einmal Freizeitruhe stört, wird Stück für Stück christliches Leben und damit altes kirchliches Kulturgut abgeschafft. Marga Werthmann

Eggolsheim