Auch Ururenkel gratulierten

Ihren 95. Geburtstag feierte in geistiger Frische Anni Riedel. Die Jubilarin ist in der Nähe des tschechischen Pilsen geboren und zog im Jahre 1945 nach Dippach. Anschließend kam Sie 1960 nach Burgebrach und baute sich ein eigenes Haus. Bekannt ist die Jubilarin vielen als Sprechstundenhilfe in der Praxis Dr. Schmitt, da Sie dort zwölf Jahre arbeitete. Außerdem ist die sehr lebensfrohe und lustige Anni Riedel Mitglied im Heimatverein und war 30 Jahre Mitglied beim Roten Kreuz.

Zu den vielen Gratulanten am Ehrentag zählten neben Tochter, Enkel, Urenkeln und Ururenkel auch Erster Bürgermeister Johannes Maciejonczyk, der die Glückwünsche des Marktes Burgebrach überbrachte. red