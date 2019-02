Auch Sträucher brauchen "Haarschnitt"

Für den Erfolg einer Obstbaumpflanzung ist eine regelmäßige Pflege gerade in den ersten Jahren unerlässlich. Dazu gehören auch der fachgerechte Baum- und Sträucherschnitt. Die beste Zeit für einen Erziehungsschnitt ist jetzt im Frühjahr. Damit beim Schnitt keine großen Fehler passieren, bot der Obst- und Gartenbauverein in Königsberg dieser Tage einen Workshop mit Edgar Brohm zum Baum- und Sträucherschnitt an, der gut angenommen wurde.

Nach einem Theorieteil in der Aula des Volksbildungswerk-Heims ging es zum praktischen Teil in die Natur. Zunächst wurden die geschnittenen Bäume vom letzten Jahr begutachtet, und anschließend ging es in einen Privatgarten mit Obstbäumen und Ziersträuchern. Vor Ort zeigte Brohm, wie man Bäume und Sträucher richtig zurechtschneidet, und wies auch darauf hin, was man alles falsch machen kann. Der interessante Nachmittag bescherte dem einen oder anderen Hobbygärtner wichtige Erkenntnisse. sn