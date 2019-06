Auch sechs Urenkel gratulierten

Seinen 85. Geburtstag feierte jetzt Richard Galla im Kreis seiner Familie. Viele Bekannte, Nachbarn und Vereinsvertreter gratulierten dem beliebten Oberlangheimer.

Der aus dem Sudetenland stammende Galla fand nach der Vertreibung 1946 in Isling eine Bleibe. Seine Ehefrau Barbara (genannt Berta), geborene Mack, lernte er in Klosterlangheim kennen. Nach der Hochzeit am 28. Juli 1956 in der Filialkirche Sankt Michael kam er nach Oberlangheim. Nachdem er zuerst als Schreiner beschäftigt war, betreute er später die Deponie Oberlangheim als Deponiewart.

Richard Galla engagierte sich in der Gemeinde sowie bei den Ortsvereinen in vorbildlicher Weise. Große Verdienste erwarb er sich beim Bau des 1979 eingeweihten Feuerwehr-Gerätehauses, als er die vielen Arbeitseinsätze koordinierte und leitete. 1998 nahm er die Ehrung für 40-jährigen aktiven Dienst bei der Feuerwehr entgegen. Bei den Blumen- und Gartenfreunden Oberlangheim ging der Jubilar als Gründungsmitglied 1983 in die Vereinschronik ein. Von 1986 bis 1992 war er als Kassier für die Finanzen verantwortlich.

Auch auf kommunalpolitischer Ebene setzte sich Richard Galla für seinen Ort ein. Von 1972 bis zur Eingliederung zur Stadt Lichtenfels war er Mitglied des Oberlangheimer Gemeinderates.

Die ersten Gratulanten waren neben seiner Frau Berta seine vier Töchter und zwei Söhne mit ihren Partnern sowie die neun Enkelkinder und sechs Urenkel. Für die Feuerwehr gratulierte der Erste Vorsitzende Josef Dinkel, die Glückwünsche der Blumen- und Gartenfreunde überbrachte der Erste Vorsitzende Andreas Kerner und Andrea Dinkel sowie für den VdK-Ortsverband Lichtenfels wünschte Erika Zeulner alles Gute.

Namens der Kirchenverwaltung sprach Kirchenpfleger Andreas Kerner die besten Wünsche aus.