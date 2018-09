Auch Restalkohol kann zu viel sein

Am Dienstagmorgen, kurz vor 7 Uhr, stoppte eine Streife der Polizeiinspektion Neustadt einen 45-jährigen Monteur, der mit seinem Kleintransporter in Mittelberg unterwegs war. Der leichte Alkoholgeruch, der sich bei der Kontrolle den Beamten offenbarte, führte zu einem Atemalkoholtest, der knapp oberhalb von 0,5 Promille ausfiel. Dem Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten jetzt eine Anzeige mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro und zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei. pol