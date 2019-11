Auch Raritäten zu sehen

Eine Ausstellung, die sich sehen lassen konnte, präsentierten die Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Burghaig-Kulmbach. 20 Züchter präsentierten 155 Hühner, Hähne, Tauben, Wachteln und Kaninchen.

"Die sind sehr zahm"

Lisa-Marie Eber ist erst elf Jahre alt. Als Tochter des Vorsitzenden Markus Eber züchtet sie schon seit vielen Jahren russenfarbige Farbzwerge.

Dabei handelt es sich um kleine Kaninchen. "Die sind sehr zahm", erklärte die Elfjährige und holte eines ihrer rotäugigen Tiere aus dem Käfig.

Doch bei der Ausstellung im Züchterheim Seidenhof gab es auch andere fellige Kaliber: Widder-Kaninchen in allen Farben und Größen zum Beispiel. Sie zeichnen sich durch ihre Hängeohren aus und können bis zu neun Kilo schwer werden. Doch auch beim Federvieh stellten die Burghaiger sehenswerter Tiere vor. Feurige Italiener, gemütliche Wyandotten, Lachshühner und viele andere Rassen buhlten mit Tauben um die Aufmerksamkeit der Besucher.

Siegmund Haßgall zeigte seine verkehrtflügeligen Kröpfer. Das Besondere an den Tieren ist, dass die Flügel weiß, die Tauben dagegen farbig sind. Außerdem waren Wachteln in verschiedenen Farbschlägen zu sehen. so