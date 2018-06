Auch Prüfer müssen lebenslang lernen

Werner Reißaus



Mit rund 10 000 Prüfungsteilnehmern im Jahr sichert die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken die berufliche Aus- und Weiterbildung . Dafür sind laut dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer der IHK, Wolfram Brehm, für den Kammerbezirk Oberfranken etwa 2600 ehrenamtliche Prüfer im Einsatz. Vor kurzem wurden im Brauerei- und Bäckereimuseum Kulmbach 68 von ihnen für zehnjähriges Engagement ausgezeichnet.Die Geehrten erhielten durch IHK-Vizepräsident Hans Rebhan und stellvertretenden Hauptgeschäftsführer Wolfram Brehm eine besondere Ehrung. Zuvor fand eine Führung durch das Museum statt. Mit einem gemeinsamen Essen im Museumsfoyer fand der Abend einen gemütlichen Ausklang.Brehm machte deutlich, dass die enorm gestiegenen Anforderungen an ein modernes Prüfungswesen und innovative Lernstrukturen in Zeiten des digitalen Wandels die IHK mehr denn je forderten, qualifiziertes Personal einzubinden: "Insbesondere unser Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung wurde mit zahlreichen Reformansätzen von starken bildungspolitischen Veränderungen geprägt. Die Zahl der Berufe, in denen heute ein einmaliges Anlernen für eine langjährige Tätigkeit als hinreichend angesehen wird, ist verschwindend gering geworden. Nahezu jedes Berufsfeld setzt mittlerweile voraus, dass jeder Einzelne von uns sich kontinuierlich der beruflichen Weiterbildung annimmt. Es ist daher unerlässlich, sich die Motivation zu erhalten, sich stetig selbst zu fordern, unabhängig vom eigenen Alter oder Arbeitsbereich."Gute Ausbildung und hervorragende Qualität im betrieblichen Alltag fange bei der eigenen Weiterbildung und Qualifizierung an. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der IHK rief die Prüfer dazu auf, sich die lebenslange Bereitschaft, sich neue Arbeitstechniken, Technologien oder modernes Wissensmanagement anzueignen, zu bewahren, denn auch Leistungsabfragen müssen nun dem Anspruch einer komplexen Arbeitswelt genügen können.Auch IHK-Vizepräsident Hans Rebhan sprach den Prüfern Dank und Anerkennung für ihre langjährige, ehrenamtliche Tätigkeit aus.